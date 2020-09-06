شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعيد الهولندى رونالد كومان بناء فريق جديد لبرشلونة بقيادة «ميسى»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخيرًا أنهى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى الجدل حول بقائه داخل جدران قلعة برشلونة الإسبانى حتى نهاية عقدة فى 2021 ليمنح النادى الكتالونى فرصة إعادة البناء وترتيب البيت بعد فترة صعبة عاشها خلال الموسم الماضى، وتسببت فى هزيمة مذلة أمام بايرن ميونخ الألمانى فى دورى أبطال أوروبا بواقع 8-2.

لكن وبعيدًا عن هذه الأزمة، فبرشلونة عموما سيعيش فترة صعبة، خاصة فى ظل الأزمات التى تعانى منها قائمة الفريق، وسيجد المدير الفنى الهولندى، رونالد كومان، العديد من الصعوبات للوصول إلى تشكيلة مناسبة، مع تقدم عمر العديد من اللاعبين وعدم قدرة النادى على التعاقد مع صفقات جديدة قوية.

وخلال الأيام القليلة الماضية رحل راكيتيتش إلى إشبيلية وأرتور إلى يوفنتوس، وفى الطريق قد يرحل سواريز، بينما يبقى موقف بوسكيتش وبيكيه وألبا غامضا، وبالنظر إلى الصفقات التى ضمها برشلونة فى سوق الانتقالات الحالية سنجد أن الفريق الكتالونى ضم كلا من البرتغالى فرانسيسكو ترينكاو، لاعب نادى سبورتنج براجا، وميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس، مقابل 60 مليون يورو، وهى صفقة تبادلية رحل بها أرتور إلى العملاق الإيطالى، وضم برشلونة كذلك بيدرى من لاس بالماس، وماتيوس فيرنانديس من بالميراس البرازيلى.

بالإضافة إلى هؤلاء اللاعبين سيستعيد برشلونة عددا كبيرا من لاعبيه المعارين فى الخارج، وبعضهم أسماء مهمة مثل كوتينيو الذى تُوج بدورى أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ، بالإضافة إلى كل من رافينيا وخوان ميراندا وكارليس ألينيا وتوديبو وواجى وأوريول بوسكيتس.

ومع وجود هذه الأسماء فإن استعادة لاعبين مثل عثمان ديمبلى والعمل على تطوير مستواه، بالإضافة إلى التوظيف الصحيح لجريزمان، والاستفادة من قدرات دى يونج فى وسط الملعب، تعطى مؤشرات جيدة على ما يمكن أن يكون عليه الفريق فى الموسم القادم، لكن هل تكفى هذه الأسماء لبناء فريق بطموح جماهير برشلونة، وبما يقنع البرغوث الأرجنتينى بالبقاء فى النادى؟

يفكر رونالد كومان فى تغيير طريقة لعب برشلونة إلى 4-3-3 وهى الطريقة التى يعتمد دائمًا عليها، وكان آخر تجاربة مع المنتخب الهولندى ونجح فى إعادة بريق «الطواحين» من جديد، لكن هل الأسماء الحالية تكفى لتطبيق أفكار المدير الفنى الهولندى؟ بالتأكيد سيكون من الصعب ذلك، لذا يفكر «كومان» فى عدد من اللاعبين نرصدهم كالتالى:

فينالدوم.. رئة ليفربول الإنجليزى

فينالدوم أحد أهم مفاتيح لعب المنتخب الهولندى فترة رونالد كومان، وبالتأكيد أحد أهم لاعبى وسط ليفربول والدورى الإنجليزى، لاعب لا غنى عنه يجيد الأدوار الدفاعية والهجومية، ولا يتوقف عن الركض فى كل مكان فى الملعب، ووجوده فى وسط برشلونة مع مدير فنى يعرف إمكانياته جيدًا سيشكل مع بيانيتش ودى يونج قوة كبيرة لوسط ملعب برشلونة.

لاوتارو مارتينيز.. موهبة الإنتر

خلال العامين الماضيين كانت أعين إدارة برشلونة موجهة إلى المهاجم الأرجنتينى الذى تألق بصورة لافتة مع إنتر ميلان فى الدورى الإيطالى ومع منتخب الأرجنتين عندما لعب إلى جوار ليونيل ميسى، وهو المرشح الأول لخلافة عرش لويس سواريز الذى سيرحل عن برشلونة قريبًا.

وسيشكل لاوتارو قوة كبيرة مع جريزمان وميسى فى خط هجوم برشلونة.

إريك جارسيا.. مدافع السيتى

أحد الأسماء الشابة التى ينتظرها مستقبل كبير، حيث تسعى إدارة برشلونة للتعاقد مع اللاعب الإسبانى جارسيا من مانشستر سيتى، وخلال الأيام الماضية تحدث جوارديولا عن قرب إتمام الصفقة ورغبة إريك فى الانتقال إلى برشلونة.

وبحسب التقارير القادمة من إسبانيا، فإن إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتى مطلوب فى الكامب نو فى سوق الانتقالات كتدعيم للدفاع، وهو لاعب سبق له اللعب فى برشلونة فى مرحلة الشباب. ظهير أيسر.

خوسيه جايا- فالنسيا

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مع الأخبار التى تشير إلى عدم رغبة كومان فى استمرار الظهير الأيسر ألبا، وحتى فى حالة استمراره فسيكون على برشلونة التعاقد مع ظهير أيسر، وخلال الفترة الماضية ارتبط اسم خوسية جايا، لاعب فالنسيا، بالانتقال إلى الكامب نو.

ظهير أياكس.. الأرجنتينى تاجليافيكو

ارتبط اسم برشلونة بالمدافع الأرجنتينى نيكولاس تاجليافيكو، مدافع أياكس أمستردام الهولندى، الذى يعتبر هدفا رئيسيا للمدرب رونالد كومان من أجل إعادة بناء الخط الخلفى للبارسا.

وبناء على هذه الأسماء ستكون تشكيلة برشلونة الموسم المقبل، مع المدير الفنى الهولندى رونالد كومان، كالتالى:

تير شتيجن حراسة المرمى.

خط الدفاع: جايا- جارسيا- لانجيليه- سيميدو

وسط الملعب: فينالدوم- دى يونج- بيانتش

خط الهجوم: مارتينيز- ميسى- جريزمان

وسيكون هناك عدد كبير من البدائل أهمها: ديمبلى- كوتينيو- أومتيتى- أنسو فاتى- ريكى بويج- بيكيه- بوسكيتش- سيرجيو روبيرتو.

أسماء يمكن البناء عليها للمستقبل فى وجود ميسى لكنها لن تكون كافية بالتأكيد، فبرشلونة يحتاج خلال السنوات القادمة للتعاقد مع عدد كبير من لاعبى الصف الأول مع الاعتماد من جديد على لامسيا، أما ميسى فمع رحيله سيكون من المستحيل تعويض اللاعب الأهم فى العالم.