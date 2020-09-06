- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ملوك صناعة اللعب.. أوباما وقناوي وقفشة ويعقوبو يتصدرون المشهد بالأرقام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بزغ نجم أكثر من لاعب بصفوف أندية الدورى المصرى الممتاز في الموسم الجارى على مستوى صناعة الأهداف لزملائهم في المسابقة، على الرغم من أن أغلبهم لا يشغلون مركز صانع الألعاب، حيث تعددت مراكز صانعى اللعب في المسابقة.
ويتصدر قائمة «الأسيست» وصناعة الفرص الحاسمة في الدورى المصرى هذا الموسم الرباعى أحمد شديد قناوى، ويوسف أوباما، ومحمد مجدى قفشة وإسحاق يعقوبو بالرقم 7.
فتألق أحمد شديد قناوى، الظهير الأيسر للإنتاج، ونجح في صناعة 7 أهداف لزملائه بالدورى في الموسم الجارى في ولاية المدير الفنى المخضرم مختار مختار، كذلك الظهير الأيسر لدجلة إسحاق يعقوبو بالرقم ذاته، ومحمد مجدى قفشة، صانع ألعاب فريق الأهلى، يشاركهما في نفس الرقم القياسى من صناعة الأهداف، فضلاً عن يوسف أوباما، نجم وصانع ألعاب الزمالك، الذي ساهم في 7 أهداف للفريق الأبيض، آخرها في مواجهة بيراميدز مساء الخميس الماضى.
الجبهة اليسرى تستمر في صناعة الفارق في الدورى المصرى، فيأتى في المركز الخامس الظهير التونسى على معلول، نجم فريق الكرة بالنادى الأهلى، الذي نجح في صناعة 6 أهداف لأبناء التتش في المسابقة الحالية، كذلك أحمد رفعت، نجم الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندرى، الذي يشغل مركز الجناح الأيسر، وتطول قائمة الجبهة اليسرى من صناع اللعب، فيظهر الليبى مفتاح طقطق بـ5 مساهمات في أهداف المصرى البورسعيدى هذا الموسم، كذلك الجناح الأيسر للزمالك، النجم المغربى أشرف بن شرقى، بالرقم نفسه، وكريم طارق، لاعب طلائع الجيش، ومحمود وادى، هداف المصرى، وعمرو السولية، لاعب ارتكاز النادى الأهلى، وناصر ماهر، صانع ألعاب سموحة، ومحمد فاروق، نجم فريق بيراميدز، بالرقم 5 أيضاً.
أما عن اللاعبين الذين صنعوا 4 أهداف في الدورى هذا الموسم فهى قائمة طويلة تضم كلا من: أحمد الألفى لاعب طنطا، وعبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز وهداف الدورى حتى الآن، كذلك الفيل الإيفوارى رزاق سيسيه الذي يقدم موسما استثنائيا بقميص الاتحاد السكندرى، وإبراهيم حسن نجم فريق نادى بيراميدز، وخالد قمر مهاجم الاتحاد، والجناح المغربى الطائر محمد أوناجم مع الزمالك، والظهير الأيمن للأهلى محمد هانى، ونظيره في المقاصة حسنى فتحى، وعبدالرحمن عامر الظهير الأيسر لإنبى، وأخيراً أنطونى لوكوسا نجم حرس الحدود.
الجدير بالذكر أن قائمة هدافى الدورى المصرى مع نهاية الجولة 24 تضم كلاً من: عبدالله السعيد نجم بيراميدز بـ16 هدفاً، ومحمد شريف نجم إنبى بـ9 أهداف، والتونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب، صاحب الأهداف الثمانية، وأول من هز الشباك في مسابقة الموسم الجارى.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
99,712
-
تعافي
77,208
-
وفيات
5,511
كانت هذه تفاصيل خبر ملوك صناعة اللعب.. أوباما وقناوي وقفشة ويعقوبو يتصدرون المشهد بالأرقام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.