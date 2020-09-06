شكرا لقرائتكم خبر عن ملوك صناعة اللعب.. أوباما وقناوي وقفشة ويعقوبو يتصدرون المشهد بالأرقام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بزغ نجم أكثر من لاعب بصفوف أندية الدورى المصرى الممتاز في ‏الموسم الجارى على مستوى صناعة الأهداف لزملائهم في المسابقة، ‏على الرغم من أن أغلبهم لا يشغلون مركز صانع الألعاب، حيث تعددت ‏مراكز صانعى اللعب في المسابقة.‏

يوسف اوباما - صورة أرشيفية

ويتصدر قائمة «الأسيست» وصناعة الفرص الحاسمة في الدورى ‏المصرى هذا الموسم الرباعى أحمد شديد قناوى، ويوسف أوباما، ومحمد ‏مجدى قفشة وإسحاق يعقوبو بالرقم 7.

فتألق أحمد شديد قناوى، الظهير ‏الأيسر للإنتاج، ونجح في صناعة 7 أهداف لزملائه بالدورى في الموسم ‏الجارى في ولاية المدير الفنى المخضرم مختار مختار، كذلك الظهير ‏الأيسر لدجلة إسحاق يعقوبو بالرقم ذاته، ومحمد مجدى قفشة، صانع ألعاب ‏فريق الأهلى، يشاركهما في نفس الرقم القياسى من صناعة ‏الأهداف، فضلاً عن يوسف أوباما، نجم وصانع ألعاب الزمالك، الذي ‏ساهم في 7 أهداف للفريق الأبيض، آخرها في مواجهة بيراميدز مساء ‏الخميس الماضى.‏

الجبهة اليسرى تستمر في صناعة الفارق في الدورى المصرى، فيأتى في ‏المركز الخامس الظهير التونسى على معلول، نجم فريق الكرة بالنادى ‏الأهلى، الذي نجح في صناعة 6 أهداف لأبناء التتش في المسابقة ‏الحالية، كذلك أحمد رفعت، نجم الزمالك المعار لصفوف الاتحاد ‏السكندرى، الذي يشغل مركز الجناح الأيسر، وتطول قائمة الجبهة ‏اليسرى من صناع اللعب، فيظهر الليبى مفتاح طقطق بـ5 مساهمات في ‏أهداف المصرى البورسعيدى هذا الموسم، كذلك الجناح الأيسر للزمالك، ‏النجم المغربى أشرف بن شرقى، بالرقم نفسه، وكريم طارق، لاعب طلائع ‏الجيش، ومحمود وادى، هداف المصرى، وعمرو السولية، لاعب ارتكاز ‏النادى الأهلى، وناصر ماهر، صانع ألعاب سموحة، ومحمد فاروق، نجم فريق ‏بيراميدز، بالرقم 5 أيضاً.‏

أما عن اللاعبين الذين صنعوا 4 أهداف في الدورى هذا الموسم فهى ‏قائمة طويلة تضم كلا من: أحمد الألفى لاعب طنطا، وعبدالله السعيد ‏صانع ألعاب بيراميدز وهداف الدورى حتى الآن، كذلك الفيل الإيفوارى ‏رزاق سيسيه الذي يقدم موسما استثنائيا بقميص الاتحاد السكندرى، ‏وإبراهيم حسن نجم فريق نادى بيراميدز، وخالد قمر مهاجم الاتحاد، ‏والجناح المغربى الطائر محمد أوناجم مع الزمالك، والظهير الأيمن للأهلى ‏محمد هانى، ونظيره في المقاصة حسنى فتحى، وعبدالرحمن عامر الظهير ‏الأيسر لإنبى، وأخيراً أنطونى لوكوسا نجم حرس الحدود.‏

الجدير بالذكر أن قائمة هدافى الدورى المصرى مع نهاية الجولة 24 ‏تضم كلاً من: عبدالله السعيد نجم بيراميدز بـ16 هدفاً، ومحمد شريف نجم ‏إنبى بـ9 أهداف، والتونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون ‏العرب، صاحب الأهداف الثمانية، وأول من هز الشباك في مسابقة الموسم ‏الجارى.‏

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