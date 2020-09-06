شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لا أصدق رحيل رباعي الأهلي بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اندهاشه من الأخطاء الإدارية التي يشهدها مجلس إدارة الأهلي برئاسة، محمود الخطيب، في الوقت الراهن، عكس ما كان يحدث على مدار تاريخ النادي الأهلي العريق.
وعلق رئيس الزمالك، في تصريحات بقناة النادي، إنه غير مصدق الانهيار الإداري الذي يمر به الأهلي حاليا في عهد محمود الخطيب، قائلًا: «انا غير مصدق حتى هذه اللحظة أن أحمد فتحي وحسام عاشور ورمضان صبحي وشريف إكرامي رحلوا عن النادي بهذه الطريقة غير المناسبة»
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