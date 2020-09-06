شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «الخطيب» تخلى عن مبادىء الأهلي التي يعلمها الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لا يصدق نفسه فيما يحدث لقلعة النادي الأهلي في عهد رئيس النادي الحالي، محمود الخطيب، مشيرًا إلى تخليه عن قيم ومبادئ اقلعة الحمراء التي يعلمها الداني والقاصي.

وقال منصور، في تصريحات لقناة الزمالك، إن محمود الخطيب تخلى عن قيم ومبادئ الأهلي في خناقة كهربا وجامل اللاعب على حساب قيم الأهلي التي يعلمها الجميع.