شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد عن مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم: «يمتلك إمكانيات كبيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق، على أنباء دخول مسئولي القلعة الحمراء في مفاوضات مع محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة حاليًا والزمالك سابقًا.

وأكد ضياء السيد في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «محمد إبراهيم يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للانضمام إلى الأندية الكبيرة»

وأضاف: «محمد إبراهيم سيكون إضافة كبيرة للأهلي وفايلر سيحسن من مستواه».