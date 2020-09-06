شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد عن مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم: «يمتلك إمكانيات كبيرة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق، على أنباء دخول مسئولي القلعة الحمراء في مفاوضات مع محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة حاليًا والزمالك سابقًا.
وأكد ضياء السيد في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «محمد إبراهيم يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للانضمام إلى الأندية الكبيرة»
وأضاف: «محمد إبراهيم سيكون إضافة كبيرة للأهلي وفايلر سيحسن من مستواه».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,712
-
تعافي
77,208
-
وفيات
5,511
كانت هذه تفاصيل خبر ضياء السيد عن مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم: «يمتلك إمكانيات كبيرة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.