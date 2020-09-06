شكرا لقرائتكم المقاصة: محمد إبراهيم يساوى أكثر من 2 مليون دولار ولن نقف أمام مصلحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال بكرى سليم المدير التنفيذي لمصر للمقاصة إن فريقه دائما ولاد للنجوم فضلا عن أنه قادر على إعادة بريقهم مرة أخري مؤكدا أن الفريق الفيومى لن يقف أمام مصلحة أي لاعب لأنها هي التي تهمهم في المقام الأول والأخير.

أكد سليم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق أن محمد إبراهيم لاعب فريقه يمتلك أكثر من عرضا موضحا أن اللاعب لم يحدد وجهته المستقبلية حتى هذه اللحظة.

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أشار المدير التنفيذي للمقاصة إلى أن محمد إبراهيم لم يحدد وجهته المقبلة سواء الأهلى أو بيراميدز أو حتى الاحتراف الخارجي مشيرا إلى أنه ما قيل عن عرض اللاعب بـ2 مليون دولار رقم لا يتناسب مع إمكانياته لافتا إلى أن العلاقة بين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ومحمد عبد السلام رئيس النادى الفيومى جيدة.

وتحدث سليم عن إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة قائلا:" إيهاب جلال أيقونة مصر للمقاصة ولم يأخد حقه إعلاميا وبعتب عليه أنه سابنا وراح الزمالك في توقيت غير مناسب للفريق الأبيض".