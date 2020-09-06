شكرا لقرائتكم ماهر همام: أكتر لاعب فى مصر يساوى 10 ملايين.. وإكرامى الأفضل تاريخيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ماهر همام نجم الأهلى السابق، أن أفضل لاعب في مصر لا يساوى أكثر من 10 ملايين جنيه، والأسعار في مصر مبالغ فيه جدا، ويجب على اتحاد الكرة وضع حدا لهذه الأسعار.

وقال ماهر همام خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: من وجهة نظرى أفضل لاعب في مصر لا يمكن أن يتخطى العشرة ملايين جنيه، ويجب على اتحاد الكرة ان يلزم الأهلى والزمالك وبيراميدز بحد معين للصفقات".

وأضاف ماهر همام: "أن أفضل مهاجم فى تاريخ الأهلى هو حسام حسن، وأفضل حارس مرمى إكرامى الشحات، وأفضل لاعب مهارى كانت صفوت عبد الحميد".

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وأضاف ماهر همام: "إن أسعار اللاعبين العالية جدا أجبرت رؤساء الأندية على الاهتمام بقطاع الناشئين، وأعتقد أن الزمالك وإنبى والمقاولون العرب من أبرز الأندية التى تفرز ناشئين مميزين فى الوقت الحالي".

وعن الانتماء، قال نجم الأهلى السابق: أن الانتماء حاليا للأموال، وحاليا لا يتم تعليم الناشئين قيمة النادى الذى يلعب له، كما أن الأسعار التى تعرض على اللاعبين مبالغ فيها جدا وجعلتنا نتوقع أى شيء من أى لاعب".

وتابع ماهر همام، أن الأهلى به ناشئين على أعلى مستوى معظم خرج للإعارة فى الأندية مثل ناصر ماهر ومحمد عبد المنعم فى سموحة وأحمد ياسر وأحمد حمدى ومحمود الجزار وأكرم توفيق فى الجونة".