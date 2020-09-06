شكرا لقرائتكم شريف عبد الفضيل: "اللى كان يدخل قائمة الـ18 مع جوزيه كان بيبقى بطل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي السابق أنه تعلم الكثير من فن وعلم التدريب من خلال عمله بتدريب قطاعات الناشئين بالنادي الأهلي في السنوات الأخيرة.

وتابع عبد الفضيل في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي، اليوم السبت، أنه قضى أفضل فترات حياته بالنادي الأهلي لاعبا، موضحا أنه شعر بالظلم لعدم انضمامه لصفوف المنتخب في أوقات كثيرة كان يؤدي فيها بشكل مميز.

وعن جوزيه وعلقته به في الأهلي قال عبد الفضيل أن جوزيه كان شخصية قوية للغاية قائلا: "جوزيه كان له هيبة واللي كان يدخل قائمة الـ18 معاه كان بيبقى بطل".

وتابع:" اعتزلت كرة القدم في سن 33 سنة بسبب الإصابات، وأحاول تطبيق ما تعملته من جوزيه في تدريب ناشئي الأهلي وأتعلم وأقرأ بشكل مستمر لتطوير نفسي".

وبدأ عبد الفضيل مشواره مع الكرة من نادي الإسماعيلي حتى عام 2010، وشارك في 96 مباراة، سجل هدفاً وحيداً خلال مشواره مع الدراويش، ولكن تألقه بالقميص الأصفر جعله محور اهتمام القطبين الأهلي والزمالك للتعاقد معه.

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وشهدت فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2009-2010، صراعا قويا بين "القطبين" للتعاقد مع "المدفعجي" وكان عبدالفضيل قريبا من ارتداء القميص الأبيض والانتقال لنادي الزمالك خاصة بعد موافقة مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، لكن رغبة اللاعب حسمت انتقاله إلى النادى الأهلى وارتداء القميص الأحمر في صفقة تاريخية وصفت بأنها أغلى صفقة مدافع في الكرة المصرية خلال ذلك الفترة.

انطلق "المدفعجي" مع الأهلي لتبدأ رحلة حصد الألقاب والبطولات، حيث توج بالدورى الممتاز 3 مرات، وكأس السوبر المصرى مرة واحدة، ودورى أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الأفريقى مرة، وكأس الكونفدرالية مرة أيضا.

وخاض شريف عبدالفضيل 213 مباريات عبر مسيرته الكروية، 108 مع النادي الأهلي و105 بقميص الدراويش سجل خلالها 6 أهداف وصنع ثلاثة أخرى وخاض "قلب الأسد" 8 مباريات دولية مع المنتخب الوطني، قبل أن يعتزل كرة القدم.

وعقب الاعتزال قرر شريف عبد الفضيل اختيار مجال التدريب وجهته المقبلة، فحصل على كل الرخص التدريبية التي تؤهله لمجال التدريب من الاتحاد المصري لكرة القدم، وقام كذلك بعمل عدة معايشات في أندية أوروبا، أبرزها أياكس الهولندي.

ويتولى عبد الفضيل حاليا مسؤولية فريق الأهلي مواليد 2003 بقطاع الناشئين للقلعة الحمراء، وحقق نجاحات كبيرة أشاد بها الجميع ويتوقع أن يكون عيد الفضيل أحد أكبر المدربين في مصر خلال الفترة المقبلة.