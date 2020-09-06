شكرا لقرائتكم الاتحاد يعلن سلبيه نتائج "rapid test" قبل مواجهة المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخطرت اللجنه الطبيه باتحاد الكره برئاسه الدكتور محمد سلطان نادى الاتحاد السكندرى بسلبيه نتائج "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورنا والذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى بقياده طلعت يوسف مدرب الاتحاد وقبل 48 ساعه فقط من المباراه المرتقبه امام مصر المقاصه والتى تقام فى تمام الثالثه والنصف عصرا الاثنين على ملعب استاد الاسكندربه ضمن منافسات الجوله ٢٥ من عمر الدورى الممتاز.

وكان الاتحاد قد تعادل فى الجوله الماضيه امام نظيره طنطا ليحتفظ الاتحاد بمركزه فى جدول المسابقه، واكد طلعت يوسف ثقته الكامله فى قدرات فريقه لحصد نقاط المباراه المقبله للدخول فى المربع الذهبى.

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وقال طلعت رغم تعرض لاعبى الفريق للارهاق والاجهاد من ضغط المباريات مما ادى الى حدوث اصابات موثره على اللاعبين عماد السيد واحمد نبيل مانجا وهشام محمد و محمد انور.

واضاف ان اللعب كل ثلاث ايام صعب للغايه، ونجح الاتحاد فى اقتناص ثلاث نقاط من الاسماعيلى فى عقر داره وتعادل مع طنطا على ملعب برج العرب.

وتعد مباراه المقاصه المقبله فى الجوله ٢٥ للدورى بمثابه نقطه الانطلاق للمربع الذهبى