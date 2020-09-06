شكرا لقرائتكم وكيله: الأهلى لم يوثق عقد مروان محسن ومحمد شريف لن ينتقل لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن مروان محسن أحد أهم المهاجمين في مصر والإصابة سبب ابتعاده عن مستواه في الفترة الماضية مضيفا:" تجديد الأهلي مع مروان محسن ذكاء من إدارة الكرة في القلعة الحمراء، وتعرض لضغوطات كبيرة من هجوم الجماهير".
وأكد النحاس خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي لم يوثق عقد مروان محسن وسيتم ذلك في الوقت المناسب وإدارة الأهلي متمسكة بخدماته والمفاوضات استمرت 7 شهور بسبب ظروف كورونا".
علق تامر النحاس، وكيل اللاعبين، على دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأحمر، من تمديد عقده موضحا :" السولية عقده مع الأهلي مستمر لمدة موسمين لخلاف الموسم الجاري والإدارة بدأت في مفاوضات تمديد عقده".
وعن مصير محمد شريف قال:" كنت ضد خروج محمد شريف معارًا إلى صفوف نادي إنبي لأنه لاعب مهم وتم إثبات وجهة نظري بعد تألق اللاعب شريف بنسبة 100% في النادي الأهلي بالموسم الجديد، والأهلي لم يفتح مفاوضات تجديد عقده حتى الآن وبيراميدز لم يدخل في مفاوضات مع محمد شريف واللاعب عقده مستمر في القلعة الحمراء لمدة موسمين".
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