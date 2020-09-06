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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري والقنوات الناقلة



يدخل الزمالك مباراة طلائع الجيش اليوم الأحد متسلحا بثلاثة عوامل رئيسية لتحقيق الانتصار ومواصلة الصحوة تحت قياكة الفرنسي باتريس كارتيرون.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش على شاشتها.

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ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش فى الثامنة والنصف من مساء الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة والتي كان آخرها الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري والقنوات الناقلة



ويحتل الزمالك، المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على بيراميدز، حيث حصد 48 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة فيما احتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق الفوز فى 13 ماراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 40 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.