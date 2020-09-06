شكرا لقرائتكم شوقي السعيد : إدارة الإسماعيلي تتحمل مسؤولية تراجع الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شوقي السعيد لاعب الإسماعيلي السابق ان إدارة النادي مسؤولة عن تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الاخيرة.

وأكد السعيد في تصريحات تليفزيونية، ان الاسماعيلي فريق كبير وله تاريخ ولابد من المساندة حتى يعود الفريق كما كان في سابق عهده والمنافسة على البطولات والتواجد في افريقيا.

وتابع ان إدارة النادي لا تسعى لتواجد اللاعبين الكبار في الاسماعيلي حتى لا يكون لهم دور في الفريق وهذا سبب تدهور النادي وهبوط مستواه في الدوري.

وأكمل لاعب الزمالك السابق: "توقعت هزيمة الفريق بعد تحقيقه الفوز على الدربي امام الاهلي بسبب الثقة الزائدة.، الزمالك بعد فوزه على الاهلي خاض مباراة المقاولون بثقة زائدة عن اللازم وهذه سبب رئيس في الخسارة".

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وأوضح: "في تاريخ الزمالك اذا حقق الفوز في المباريات الكبيرة يأتي بعدها الفريق بمستوى هابط وآداء مختلف تماماً".

وأضاف انه لا يتمنى نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والزمالك، موضحا ان تواجد قطبي الكرة المصرية في نهائي افريقيا سيكون غير مناسب للفريقين بسبب كثرة المشاكل التي سوف تحدث بين الفريقين قبل وأثناء المباراة.

وختم: "اتوقع وصول الزمالك لنهائي لبطولة افريقيا وتحقيقه اللقب هذا الموسم لانه يمتلك لاعبين مميزين ذو خبرات كبيرة".