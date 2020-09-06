شكرا لقرائتكم ماهر همام: أسعار اللاعبين أجبرت رؤساء الأندية على الاهتمام بالناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ماهر همام نجم الأهلى السابق، أن الأندية في مصر كانت تهتم بالفريق الأول فقط ولا تفكر في تطوير قطاع الناشئين في الفترة الماضية.

وقال ماهر همام خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "إن سياسة الأندية تهتم بالفريق الأول دون الاهتمام بالناشئين، ورواتب المدربين في قطاع الناشئين ضعيفة جدا".

وأضاف ماهر همام: "إن أسعار اللاعبين العالية جدا أجبرت رؤساء الأندية على الاهتمام بقطاع الناشئين، وأعتقد أن الزمالك وإنبى والمقاولون العرب من أبرز الأندية التي تفرز ناشئين مميزين في الوقت الحالي".

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وعن الانتماء، قال نجم الاهلى السابق: إن الانتماء حاليا للأموال، وحاليا لا يتم تعليم الناشئين قيمة النادى الذى يلعب له، كما أن الأسعار التي تعرض على اللاعبين مبالغ فيها جدا وجعلتنا نتوقع أي شيء من أي لاعب".

وتابع ماهر همام، إن الأهلى به ناشئين على أعلى مستوى معظم خرج للإعارة في الأندية مثل ناصر ماهر و محمد عبد المنعم في سموحة وأحمد ياسر وأحمد حمدى ومحمود الجزار وأكرم توفيق في الجونة".