شكرا لقرائتكم عبد الستار صبري: رونالدو اعتبرنى مثلا أعلى ومورينيو كان بيغير منى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الستار صبري نجم المنتخب الوطنى الأسبق إن البرتغالى كريستيانو رونالدو نحم يوفنتوس الإيطالى كان يعتبره مثلا أعلى.

أضاف صبري في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق:" كريستيانو كان بيعتبرنى مثل أعلى عندما كان عمره 18 سنة فى سبورتنج لشبونة وعندما جاء مسؤولي مانشستر يونايتد للتعاقد مع رونالدو وانا لاعب في بنفيكا "سألوه نفسك تبقى زي مين في كرة القدم؟ قال أن نفسي أكون زي عبد الستار صبري".

تابع نجم المنتخب الأسبق:" مورينيو كان يخشانى ومشاجرتى معه تسببت في تعطيل مسيرتى والإعلام والجمهور كان يدعمنى ضده و كان يغار من شعبيتى واتهمنى بالأنانية في كتابه".

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وواصل :" ظلمت بعدم اللعب للأهلى والزمالك واحترفت في النمسا 6 شهور من اجل العودة للأهلى بيراميدز لديه أفضل اللاعبين ويتفوق على القطبين ورمضان صبحى فضل مصلحته الشخصية لأننا في عصر الاحتراف".