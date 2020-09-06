شكرا لقرائتكم ضياء السيد: محمد إبراهيم إضافة للأهلي وفتحي وإكرامي سيفيدان بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق ضياء السيد، نجم النادي الأهلي سابقًا، على أنباء دخول مسئولي القلعة الحمراء في مفاوضات مع محمد إبراهيم، لاعب نادي مصر المقاصة حاليًا والزمالك سابقًا.

وأكد ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية: " محمد إبراهيم يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للإنضمام إلى الأندية الكبيرة وسيكون إضافة كبيرة للأهلي وفايلر سيحسن من مستواه".

وتحدث ضياء السيد عن انتقال أحمد فتحى وشريف إكرامى إلى بيراميدز قائلا : "أحمد فتحي وشريف إكرامي سيفيدان نادي بيراميدز من ناحية نقل الخبرات إلى اللاعبين في غرف خلع الملابس".

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وتابع: "الفلوس فقط لا تكفي بيراميدز لتحقيق البطولات ولكن الخبرات لها دور وهذا سيتحقق من خلال خبرات إكرامي وفتحي".

وأضاف: "رمضان صبحي لا يمتلك الخبرات لنقلها في غرف خلع الملابس، ولكن يجب أن يركز لتقديم نفس المستوى الذي كان يقدمه مع النادي الأهلي".