إبعاد من أمضوا دورتين عن الترشح في انتخابات السباحة

قررت الجمعية العمومية لاتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، في اجتماعها غير العادي الذي عقد أمس عبر تطبيق «زووم»، استبعاد كل من أمضى دورتين متتاليتين أو منفصلتين في رئاسة أو عضوية الاتحاد، عن الترشح لدورة ثالثة، وجاء القرار بأغلبية الأصوات، ليصار إلى التنفيذ اعتباراً من الدورة المقبلة 2020 - 2024، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية النظام الأساسي المعدّل متضمناً لائحة الانتخابات بعد تعديلها، واختارت العمومية محمد العامري رئيساً للجنة الانتخابات وأحمد ضياء رئيساً للجنة الطعون.

وجاء قرار الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات، وبعد مناقشات ساخنة، قبل أن تنتهي العمومية إلى تعديل صياغة الفقرة الخامسة من المادة 19 لتقضي بأنه لا يجوز لمن شغل منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة لدورتين متتاليتين أو منفصلتين الترشح لدورة انتخابية ثالثة.

من جهة أخرى تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة، اجتماعاً «غير عادي» يوم 26 سبتمبر الجاري في فندق حياة ريجينسي في دبي، لاعتماد النظام الأساسي للاتحاد بعد تعديله، وبحسب متابعتنا للشأن، يتوقع أن تشهد العمومية أجواء ساخنة في المناقشات بين الرفض والتأييد، فيما يخص اعتماد الباب الخامس من النظام المتضمن لائحة الانتخابات والذي أدخلت عليه تعديلات أبرزها التحول من النظام الفردي إلى نظام القائمة في إجراء الانتخابات، مايراه البعض، وبحسب متابعتنا للشأن يمرر الإدارة الحالية للوصول مجدداً إلى إدارة شؤون الاتحاد بعد سنوات طوال، بينما يدافع آخرون عن القائمة باعتبارها ستأتي بتوليفة متفاهمة تضمن تجانس العمل ووحدة القرار، وبين هذا وذاك، يبقى الحسم بيد الجمعية العمومية في اجتماعها المرتقب المقرر من قبل مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه قبل يومين.