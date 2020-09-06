العجلة: نتشاور مع العنبري للتعاقد مع مهاجم بديل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكدت الفحوص الطبية التي أجرتها إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي في نادي الشارقة الرياضي، برئاسة الدكتور عبدالعزيز المهيري إصابة محترف النادي البرازيلي جوناثاس دي خيسوس بقطع في الرباط الداخلي الجانبي للركبة، وسيغيب عن الملاعب لفترة 3 أشهر على الأقل.

كان اللاعب تعرض للإصابة في مباراة الشارقة الودية أمام النصر؛ إثر تدخل عنيف من حارس النصر، وأكدت الفحوص الطبية أن اللاعب دخل في حالة إغماء؛ عقب إصابته على مستوى الأنف لثوانٍ معدودة، ما جعله يهبط على الأرض من ارتفاع على رجله اليسرى، وحدث التواء في الركبة وقطع في الرباط، إضافة إلى إصابته بكسر غير متحرك في الأنف كما سبق وأعلن النادي عنه، ويحتاج اللاعب إلى تدخل جراحي، إضافة إلى العلاج الطبيعي وسيقوم النادي بترتيب إجراءات العملية الجراحية خلال الأيام المقبلة، والتي سيقوم بإجرائها جراح عالمي متخصص في إصابات الملاعب والركبة، أما بخصوص إصابته التي جاءت على مستوى الأنف فهو كسر غير متحرك يحتاج فقط إلى قناع، ولا يحتاج لجراحة.

وأوضح عبد الله محمد العجلة رئيس شركة كرة القدم أن الفريق سيفتقد جهود مهاجمه البرازيلي جوناثاس، والذي تم اختياره بعناية وفق احتياجات الفريق؛ بعد تأكد إصابته وغيابه لفترة ليست بالقليلة، وأكد أن المشاورات جارية مع مدرب الفريق الأول عبد العزيز العنبري؛ للتعاقد مع البديل المناسب للاعب على أن يتم التعاقد معه، وانضمامه للفريق خلال الفترة المقبلة.

ردود فعل إيجابية

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وأشاد بدر أحمد الحمادي مدير التعاقدات في شركة الكرة بردة الفعل الإيجابية من قبل جماهير نادي الشارقة الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي،واعتبرها هادئة وعقلانية، وقال: هذا التصرف ليس غريباً وليس جديداً على جمهور الملك الذي أشاد بشفافية العمل في نادي الشارقة برئاسة علي سالم المدفع رئيس مجلس الإدارة وعبد الله العجلة رئيس شركة الكرة الذي وضح بنفسه تفاصيل إصابة اللاعب جوناثاس فور انتهاء الفحوصات التي تأخرت نتيجتها؛ لأن الطبيب كان بانتظار زوال الورم الذي كان متركزاً على الركبة.وبالنظر إلى ضيق الوقت فان بديل جوناثاس لن يلعب في دوري أبطال آسيا، ولاسيما ان القائمة النهائية سيتم تسليمها للاتحاد القاري في 7 الحالي، لذلك فان مركز رأس الحربة سيشغله سالم صالح ومحمد خلفان. وعلم «الخليج الرياضي» ان البديل ينحصر بين 3 أسماء يتم دراستها بعناية قبل اختيار المهاجم الذي يفيد الفريق.

سرعة القرار

وكانت جماهير الملك أشادت بسرعة القرار، والتحرك من قبل رئيس شركة الكرة الذي أعلن على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً أن الإدارة تتشاور مع المدرب عبد العزيز العنبري للاتفاق معه حول التعاقد مع مهاجم جديد .وتجاوب الجمهور بصورة كبيرة مع تغريدة المشجع الشرقاوي توفيق محمد عبد الله والتي قال فيها: يستحق علي المدفع وعبد الله العجلة كل الإشادة منا كجمهور على الشفافية والتصدي لكل العقبات والسرعة في اتخاذ القرارات، ووضع الجمهور في الصورة، ونشكرهم على التوضيح التفصيلي للإصابة وطرح الخيارات المناسبة؛ لسد الثغرة، مما يؤكد إيمانهم بدور الجمهور. يذكر أن الشارقة تعاقد مع جوناثاس في صفقة انتقال حر، بعد أن أنهى عقده مع ناديه السابق اليتشي الإسباني، وخاض آخر مباراة مع الفريق في 22 أغسطس/آب.

وظل اللاعب يشارك أساسياً مع فريقه حتى المباراة التي أهلت الفريق إلى الليجا مؤخراً ولم يكن اللاعب يعاني أي إصابة قديمة.