شكرا لقرائتكم خبر عن سيبايوس باق في أرسنال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيبقى لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس معاراً لموسم ثان توالياً مع أرسنال من ريال مدريد.

وسجّل اللاعب الدولي هدفين في 36 مباراة مع «المدفعجية» الموسم الماضي، مساهماً في إحراز فريق مواطنه ميكل أرتيتا لقب الكأس المحلية.

وقال أرتيتا «أحب شغف داني والتزامه وهو لاعب موهوب للغاية. نحن سعداء جميعاً للترحيب به مجدداً ونتطلع قدماً لرؤيته يتابع أداءه».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيبايوس باق في أرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.