شكرا لقرائتكم خبر عن هاميلتون الأسرع في مونزا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرض فريق مرسيدس مع الثنائي البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات، والفنلندي فالتيري بوتاس سيطرته المطلقة على التجارب التأهيلية أمس السبت على حلبة مونزا الإيطالية ضمن المرحلة الثامنة من بطولة العالم العالم للفورمولا واحد، مقابل فشل فيراري في احتلال أحد المراكز العشرة الأولى.ولم يكتفِ هاميلتون بتسجيل أسرع توقيت (1,18,887 د)، بل أضاف إلى سجله إنجاز تحطيم الرقم القياسي لأسرع توقيت على الحلبة الإيطالية، ليتوج الأسرع خلال «امتحان يوم السبت» للمرة ال94 في مسيرته.

وتقدم ثنائي مرسيدس على الإسباني كارلوس ساينز، والمكسيكي سيرخيو بيريز.

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