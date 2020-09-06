الوحــدة يقيــد مهـــير في الكشف الآسيوي وروبن كمقيم

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يواصل الوحدة تحضيراته للمشاركة في دوري أبطال آسيا وقيد المدافع راشد مهير، الوافد الجديد للفريق على سبيل الإعارة من الظفرة لموسم واحد، في قائمة الفريق لدوري أبطال آسيا.
ويستأنف العنابي مشواره القاري في 14 سبتمبر الجاري، أمام الاستقلال الإيراني، وهو الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى ب 4 نقاط وبفارق الأهداف من المتصدر الأهلي السعودي.
والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للوحدة قد استقرعلى الرباعي الأجنبي في القائمة الآسيوية، الكوري الجنوبي لي ميونغ، والبرازيلي هنريكي لوفانور، ومواطنه لوكاس بيمنتا، والسلوفيني تيم ماتافز. ويعتبر مهير دعماً للخط الخلفي في العنابي في البطولة الآسيوية والبطولات المحلية.
وعلى صعيد آخر أعلن نادي الوحدة تقييد البرتغالي روبن كانيدو في كشوفات الفريق الأول ضمن فئة المقيمين، وذلك بعد أن قضى اللاعب فترة اختبار في الأسابيع الماضية، وشارك مع العنابي في مباريات الدورة الودية لأندية أبوظبي.
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