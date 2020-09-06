«تنين البلقان» يوقف انتصارات «الأزوري»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجا المنتخب الإيطالي لكرة القدم من خسارة أمام البوسنة والهرسك، بعد اقتناصه هدف التعادل 1-1 على أرضه في فلورنسا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول ضمن النسخة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

ويعود الفضل بتعادل إيطاليا للاعب إنتر ميلان ستيفانو سينسي الذي سجل الهدف في الدقيقة 67، بعد تقدم الضيوف عن طريق لاعب روما إدين دزيكو (57).

وأوقف المنتخب المعروف باسم «تنين البلقان» مسلسل انتصارات المنتخب الإيطالي «الأزوري» الذي حقق 11 انتصاراً متوالياً، وفشل في تحقيق فوزه الثاني عشر.

وعلق مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني على التعادل بالقول: «من المؤسف ألا نفوز. لعب التعب دوراً كبيراً بالنسبة للاعبين الذين أدوا دورهم بطريقة جيدة»، مضيفاً: «كان على سلسلة الانتصارات أن تنتهي عاجلاً أم آجلاً، ونحن سعداء لإدراك التعادل وعدم الخسارة. سنحافظ على هذه التشكيلة الأساسية من أجل المستقبل، وأعتقد أن عدداً من اللاعبين سيتغيرون لأنه من الواضح أنهم لن يستطيعوا اللعب كل ثلاثة أيام».

وقاد المهاجم ستيفن بيرغوين منتخب هولندا وصيف النسخة الماضية للفوز على نظيره البولندي 1-صفر في أمستردام، ضمن منافسات المجموعة الأولى أيضاً.

وسجّل مهاجم توتنهام البالغ 22 عاماً الهدف في الدقيقة 61.

وخاض المنتخب الهولندي المباراة في ظل رحيل مدربه رونالد كومان المنتقل إلى برشلونة الشهر الماضي؛ لكن المدرب البديل دوايت لوديويغيس نجح في استحقاقه الأول.

في المقابل خاضت بولندا اللقاء من دون نجمها الأول مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي.