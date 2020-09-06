شكرا لقرائتكم خبر عن هيوستن يفوز على ليكرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهل لوس أنجلوس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس نصف نهائي الغربية بدعسة ناقصة، بعد خسارته أمام هيوستن روكتس 112-97، في حين أصبح ميلووكي باكس متصدر الموسم المنتظم على شفير الخروج من نصف نهائي المنطقة الشرقية في الدوري الأمريكي للمحترفين، بخسارته للمرة الثالثة توالياً أمام ميامي هيت المتألق ونجمه جيمي باتلر 100-115 .

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