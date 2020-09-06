«مكانان للسيارة» يشعل التصريحات بين كارول وصاحب مطعم

اشتعلت التصريحات بين نجم نيوكاسل الإنجليزي أندي كارول (31 عاماً) وصاحب مطعم يدعى كالفن كيتشن بسبب حجز اللاعب مكانين لسيارته المرسيدس الخضراء في مرآب المطعم في جيسموند.

وترك كيتشن عندما شاهد السيارة الفارهة تحتل مكانين، رسالة بخط اليد على مقدمة السيارة كتب فيها «أثرياء ملعونون لا يعرفون قيمة المال».

ولم يعلم صاحب مطعم «OWN» بهوية كارول وزوجته بيلي ماكلاو وقال إنه لم يشاهده من قبل في المكان، لكنه عرف لاحقاً عندما نشر اللاعب صورة الرسالة على حسابه في إنستجرام مرفقة بتعليق «عموماً، لم أحب بيتزا المطعم». وأثارت الحادثة الجدل بين المشجعين: فريق يقول إن وجود دلو في المرآب منع نجم نيوكاسل من ركن السيارة بشكل صحيح، وفريق يقول إن كثرة المال في جيوب لاعبي الدوري الممتاز جعلتهم أنانيين لا يفكرون بمراعاة الآخرين، وتندر البعض وقال إن السيارة باهظة الثمن ومن حق اللاعب حمايتها من الخدش لكن كان عليه تعويض صاحب المطعم بدلاً من انتقاد «البيتزا».