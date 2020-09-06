أكاديمية دبي في صدارة أكاديميات الاتحاد الدولي لبناء الأجسام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتلت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي المركز الأول في ترتيب الأكاديميات التابعة للاتحاد الدولي لبناء الأجسام في كل من إسبانيا والبرتغال والبرازيل، وذلك خلال الفترة الماضية التي تزامنت مع تفشي فيروس كورونا.

وكانت الأكاديمية واصلت تنظيم دوراتها بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، ما يعكس مكانتها العلمية والتنظيمية.

هذا واعتمد مجلس إدارة أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية برنامج الفعاليات التدريبية للمرحلة المقبلة والتي تمتد حتى نهاية العام الجاري وتتزامن مع مرحلة جديدة في التحدي في ظل جائحة كورونا، وتتضمن المرحلة المقبلة تنظيم عدد من الدورات للمستويات التسعة المؤهلة لنيل شهادة الماجستير والمعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام والجهات الرياضية الدولية، وتنظم الدورات بمشاركة خبراء دوليين من أصحاب الخبرة العالية، ومنهم البرازيليان ريكو وموريشيوس والمصري عمرو جلال والعراقي صلاح العامري والبولندي بابل.

وأكد الدكتور العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية، أن الجهود التي تم بذلها أسست لتنظيم دورات مميزة وساهمت في تقديم الدورات عن بعد تزامناً مع الالتزام العالي للمدربين المشاركين معبراً عن سعادته بكون الأكاديمية السباقة في تنظيم الدورات عبر النظام المرئي باستخدام مختلف البرامج. وتفوقت بذلك على فروع الأكاديمية في البرازيل والبرتغال وإسبانيا، ما أسهم في استمرار الدورات وتنمية العلوم الرياضية التخصصية وأعطى للأكاديمية إضافة كبيرة في مواصلة توجهاتها العلمية والإرشادية لدعم رياضة بناء الأجسام وفقاً للآليات العالمية وبما يخدم المجتمع.

وقال إن الأكاديمية تفتخر بأنها نجحت في تقديم عدد كبير من المحاضرات والدورات وورش العمل التدريبية والاستفادة من الكفاءات المواطنة التي حققت نجاحات مميزة، ومنهم المهندس وليد عبد الكريم مبيناً أن الأكاديمية ساهمت في رفد الساحة الرياضية برياضيين من طراز رفيع يحملون شهادة الماجستير من الأكاديمية.

وأوضح أن الأكاديمية أدت دوراً رئيسياً بالتصدي لجائحة كورونا من خلال التعاون مع الكثير من الجهات ومنها شرطة أبوظبي وجهات مجتمعية أخرى في الدولة تم من خلالها تقديم محاضرات تثقيفية استفاد منها أبناء المجتمع.