«انتباه» تحلق بناموس الإيذاع في الوثبة

اختتمت صباح اليوم في كافة ميادين الدولة، منافسات الأسبوع الأول من السباقات التمهيدية، ضمن موسم سباقات الهجن 2020-2021، التي أقيمت بتنظيم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت منافسات الأسبوع الأول قد انطلقت بمنافسات الحقايق عبر 25 شوطاً، و أعقبتها منافسات اللقايا في اليوم الثاني، وكانت تحديات الإيذاع مسك الختام.

وشهد منافسات الإيذاع صراعاً قوياً خلال الـ20 شوطاً التي أقيمت لمسافة 4 كم، وفي ميدان الوثبة انتزعت «انتباه» لسعيد خميس الحساني ناموس الشوط الأول في ميدان الوثبة، بعدما سجلت توقيتاً زمنياً قدره 6.05.4 دقيقة، فيما حلقت «الذيبه» لسلطان حمد عميرة الشامسي بلقب الشوط الثاني بتوقيت 6.08.2 دقيقة.

وحلق «المختبر» لمحمد عبيد مبارك الكتبي بناموس الشوط الثالث المخصص للإيذاع الجعدان، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 6.08.5 دقيقة، بينما حصد «مشغل» لمحمد حمد فطيس المري لقب الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات.

وحصد «مزون» لسعيد محمد الخالص العامري ناموس الشوط السادس في ميدان الوثبة الجنوبي، محققاً أفضل توقيت زمني في منافسات الإيذاع لأبناء القبائل بزمن قدره 6.02.7 دقيقة.

وفي ميدان الوقن حلت «الشاهينية» لسعيد محمد العفاري في الصدارة، وتوجت بلقب الشوط الأول، بينما شهد ميدان سيح صبرة فوز «مفرودة» لخالد حمدان مبارك الشامسي بناموس أول الأشواط بتوقيت 6.19.2 دقيقة.

وعلى أرضية ميدان أبو سمرة للهجن نجحت «الشاهينية» لسعيد محمد الكليلي العامري في حصد ناموس الشوط الأول، متفوقة على جميع منافسيها، أما ميدان سويحان فقد شهد تتويج «زود» لسعيد راشد الرميثي بلقب الشوط الأول عن جدارة واستحقاق. وتقام منافسات الأسبوع الثاني يومي الجمعة والسبت المقبلين بسن الحول والزمول.