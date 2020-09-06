اتفاقية تعاون بين «عربي الدراجات» و«بارالمبي غرب آسيا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

وقع الاتحاد العربي للدراجات، والاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا اتفاقية تعاون وتفاهم فيما بينهما، وذلك بالمقر الدائم للاتحاد البارالمبي بالشارقة، بحضور كل من الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، والدكتور أحمد بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا.

وتتمثل الاتفاقية التي تم توقيعها صباح اليوم السبت في مقر الاتحاد البارالمبي بالشارقة، في استفادة الطرفين من كافة البرامج والأنشطة المتعلقة بكل طرف، وكذلك من خلال إقامة البطولات والمسابقات الرياضية والدورات التدريبية وورش العمل؛ حيث يحق لكل طرف التسجيل للأنشطة من خلال الطرف الآخر.

إضافة إلى ذلك تتم الاستفادة من الكوادر الفنية والإدارية لكل طرف من ناحية فرص التدريب الخاصة بالاتحادات الوطنية العربية واللجان البارالمبية، كما يتم أيضاً وضع الخطط والبرامج التطويرية بما يخدم مصلحة رياضة الدراجات البارالمبية في المنطقة والعمل على رفع المستوى الفني للاعبين والإداريين والمدربين.

وعبر الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، عن سعادته بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين، مؤكداً أن الاتحاد العربي يسعى دائماً إلى بحث سبل التعاون والدعم مع مختلف الجهات من أجل توسيع قاعدة مشاركاته وأنشطته بما يخدم رياضة الدراجات في المقام الأول.

كما توجه بالشكر إلى الاتحاد البارالمبي، على دوره في توقيع الاتفاقية بما يخدم الاتحادين، ويعزز فرص التعاون في المستقبل.

من جانبه أشاد الدكتور أحمد بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، بالاتفاقية مؤكداً أن الفائدة ستكون كبيرة على الطرفين وتعمل على دعم اللاعبين من خلال التعاون المشترك في مختلف البطولات والأنشطة، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية والإدارية ما يسهم في تعزيز منظومة العمل.