الفجيرة يخطط لمعسكر داخلي و3 مباريات ودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

عاود فريق الكرة بنادي الفجيرة تدريباته اليومية بالصالة الرياضية والملاعب العشبية، بمشاركة كافة اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق، فضلاً عن العناصر الجديدة الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة الماضية بعد تأجيل انطلاقة الموسم.

وقال الصربي جوران توفاريتش مدرب الفجيرة: قرار تأجيل بداية الموسم صائب وله فوائد كثيرة، ويفتح الطريق لمزيد من التحضير أمام الأندية، كما أن تجهيز أي فريق جيداً سيكون له رد فعل على الأداء في الملعب، خاصة أن الإعداد القصير يؤدي إلى إصابات كثيرة في صفوف اللاعبين، وهو ما كنا نتخوف منه في حال لعب كأس الخليج العربي الذي كان مقرراً له الأسبوع الماضي، ولكن الآن الوضع اختلف، وهناك أريحية في وضع خطة أعداد جديدة من أجل مواصلة تجهيز الفريق، عبر خوض عدد أكبر من المباريات التجريبية، هناك اتجاه لإقامة معسكر داخلي، وأداء ثلاث وديات خلال الشهر الجاري.

وعن سبب تأخر الفجيرة في استكمال عقد المحترفين الأجانب بوصفهم العنصر الأهم في الفريق، أشار المدرب الصربي أنه تم التعاقد مع الثنائي الهولندي رولي بونيفاسيا والبرازيلي فارلي روزا، بناء على رؤية الجهاز الفني، وهما سيفيدان الفريق كثيراً، فيما لايزال البحث جارياً عن قلب هجوم صريح وصانع ألعاب، بالرغم من سلسلة المفاوضات التي أجراها النادي مع العديد من اللاعبين، لكنها لم تكلل بالنجاح.

على خط آخر توصل الفجيرة لاتفاق مع اللاعب التونسي فراس بالعربي (24 عاماً) صانع ألعاب فريق النجم الساحلي للانتقال لصفوف الذئاب لموسم واحد على سبيل الإعارة، ومن المنتظر وصول اللاعب التونسي في غضون الأيام المقبلة؛ لتوقيع العقد الرسمي، والانخراط في صفوف الفريق الفجراوي كمحترف ثالث.