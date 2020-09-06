نورة الجسمي: عمومية الدراجات أنصفت المرأة الإماراتية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت نورة الجسمي، رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات والمرشحة لمنصب رئاسة مجلس إدارة اتحاد الدراجات في الانتخابات المقبلة، عن سعادتها لموقف الجمعية العمومية في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، الذي جاء لصالح المرأة الإماراتية، وأكد قدرتها في تولي المناصب القيادية، وتحقيق النجاح في مختلف المجالات.

وكان نادي شباب الأهلي تقدم بمقترح يطالب فيه باقتصار الترشح لمقعد الرئاسة على الرجال، لكن تم رفض المقترح تقديراً لدور ومكانة المرأة الإماراتية، التي حققت الكثير من الإنجازات، وأثبتت وجودها كعنصر مهم في المجتمع.

وأشارت الجسمي إلى أن النجاح الذي حققته في قيادة فريق العمل لطواف دبي النسائي الدولي وخروجه بصورة رائعة أشاد بها الجميع، بالإضافة إلى نجاحها اللافت في دعم مسيرة اتحاد الدراجات وزيادة موارده المالية، وزيادة عدد الرعاة الداعمين للاتحاد وتنظيم المبادرات والسباقات المجتمعية، وتشجيع العنصر النسائي لممارسة اللعبة، يؤكد على دورها الإيجابي في دعم مسيرة الدراجات، ورغبتها في مواصلة جهودها في المرحلة المقبلة التي ستشهد نقلة جديدة لمسيرة الدراجات، بما يتناسب مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لرياضة الدراجات، وتشجيعها لكافة عناصر المجتمع لممارستها، باعتبارها رياضة تنافسية وصحية.