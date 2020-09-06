تأجيل «عمومية» الأولمبية غير العادية إلى الثلاثاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أجلت اللجنة الأولمبية الوطنية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الذي كان مقرراً عقده اليوم السبت، على أن يعقد يوم الثلاثاء المقبل في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، عبر التواصل المرئي.

وسيناقش الاجتماع تأجيل انتخابات رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الوطنية، إلى ما بعد الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2021»، بناءً على القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي للجنة في اجتماعه الأخير، والذي يحتاج إلى غطاء تشريعي من الجمعية العمومية للجنة ليصبح سارياً طبقاً للميثاق الأولمبي.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية تتألف من 30 عضواً يمثلون الاتحادات الموزعة على فئتين الأولى تضم 22 اتحاداً من الاتحادات الرياضية الوطنية المعتمدة من الاتحادات الدولية، التي تشرف على الرياضات المدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية والمعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وهى: كرة القدم، السلة، اليد، الطائرة،كرة الطاولة، ألعاب القوى، الدراجات،السباحة، الفروسية وسباق الخيل، الرماية، التنس، رفع الأثقال، التايكواندو، الكاراتيه، المصارعة والجودو،الملاكمة، المبارزة،الجولف، الشراع والتجديف الحديث، الرجبي، الهوكي، الرياضات الجليدية.

فيما تضم الفئة الثانية 8 اتحادات للألعاب غير الأولمبية وهى الاتحادات الرياضية الوطنية المعتمدة من الاتحادات الدولية التابعة لها علاوة على اللجنة الأولمبية الدولية لكن الرياضات التي تشرف عليها ما زالت غير مدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية وهى: الشطرنج، البولينج، البلياردو والسنوكر، الرياضات البحرية، بناء الأجسام، الجوجتسو، الرياضات الجوية، منظمة الإمارات للسيارات والسياحة.