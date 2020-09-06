شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الذيد ينظم محاضرة «لنستعد معاً لعام دراسي جديد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي محاضرة عن بعد، عبر برنامج «زووم» وحسابات التواصل الاجتماعي للنادي بعنوان «لنستعد معاً لعام دراسي جديد» قدمتها المدربة والمرشدة الأسرية عنود الزيودي، بهدف توعية الأسر بكيفية تهيئة أبنائهم لاستقبال العام الدراسي الجديد بإيجابية، وشهدت المحاضرة حضوراً وتفاعلاً كبيرين.

وركزت على الاستعداد النفسي للطالب من خلال الاستعداد الذهني والبدني والمعنوي، وتأتي هذه المحاضرة في إطار الخطة الاستراتيجية للجنة الثقافية والمجتمعية بنادي الذيد، في تحقيق أهدافها وفق الخطة الزمنية المحددة.

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