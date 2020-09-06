محمد بن ثعلوب: لا تغيير في برنامج بطولات الجودو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، أن موعد انطلاقة موسم رياضة الجودو لعام 2020 -2021 المقرر له يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بصالة نادي خورفكان لم يطرأ عليه أي جديد حتى الآن، وقال إنه لا تأجيل بشأنه إلا إذا صدرت توجيهات جديدة من الجهات المختصة بسبب جائحة «كورونا» حول العالم، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية للجودو وضعت الخطة البديلة لبرمجة المسابقات، تحسباً لأي طارئ جديد.

وأوضح الدرعي أنه حسبما هو مخطط له فإن برنامج الجودو سيبدأ بمسابقة بطولة كأس الاتحاد ويشتمل على 8 بطولات، منها بطولة اليوم الوطني التي تحدد لها يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني بصالة نادي خورفكان، تجاوباً مع رغبة أسرة اللعبة بالنادي الذي حقق نتائج رائعة خلال الموسم الماضي، فيما يقام نهائي دوري أبطال الإمارات لشباب الجودو يوم 12 فبراير/شباط 2021 بصالة نادي اتحاد كلباء، الذي يضم كوكبة من لاعبي المنتخبات السنية للجودو، على أن تحتضن صالة نادي الفجيرة للألعاب القتالية المتخصصة يوم 26 فبراير نهائي دوري الناشئين، مواصلة للتعاون المثمر بين الاتحاد ومجلس إدارة النادي.. ونوه بأن برنامج الجودو يتضمن أيضاً بطولة كأس السفير الياباني السنوية للمراحل العمرية، والتي تقرر إقامتها في أبوظبي.

وأشار محمد بن ثعلوب الدرعي إلى أن انطلاقة بطولة محمد بن زايد الكبرى للجودو لفئة الأشبال مواليد 2007-2008 والشباب مواليد 2001 و2002 و2003 التي ينظمها الاتحاد لأول مرة ستقام يوم 5 مارس/آذار 2021 بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، والتي وضع لها برنامج خاص لقيمتها وأهميتها، ورصد لها الاتحاد جوائز قيمة.. فيما تقرر إقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجودو بصالة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يوم 28 مايو/أيار 2021.