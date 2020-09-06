اتحاد الكرة المصري يطلب تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

أكد مصدر بالاتحاد الإفريقي «كاف» أن أعضاء من اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير الكرة المصرية طالبوا بتأجيل مباريات دوري الأبطال. وقال المصدر إن اللجنة ترغب في تأجيل المباريات من أجل إعطاء فرصة أكبر لاستكمال الدوري خاصة بعد قرار موعد قيد الموسم الجديد.

وكان «الكاف» قد حدد 20 أكتوبر كموعد نهائي لتقديم الاتحادات المحلية أسماء الفرق التي ستشارك في بطولات إفريقيا الموسم المقبل، وهو ما وضع اللجنة المؤقتة في مأزق لأن الدوري من المستحيل أن ينتهي قبل هذا التاريخ.

وأضاف المصدر أن اللجنة تواصلت مع أعضاء الكاف ودياً من أجل التضامن مع المطالبات المغربية غير الرسمية للتأجيل في حال زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا هناك، وإبداء الرغبة أيضاً في التأجيل، مشدداً على أنه لم ترد الكاف أي طلبات رسمية من المغرب أو مصر لتأجيل مباريات دوري الأبطال أو حتى الكونفدرالية.

وكان الكاف قد أعلن عن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد وبين الزمالك والرجاء على أن تلعب مباريات الذهاب في المغرب في 25 و26 سبتمبر والإياب في 2 و3 أكتوبر.

وأكد مصدر باللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أن التأجيل هو القرار الأفضل حتى يتمكن اتحاد الكرة من إنهاء الدوري مبكراً وحسم الأربعة المتأهلين لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية قبل الموعد المحدد وبالتالي فإن الاتحاد لا يمانع التأجيل بأي صورة.