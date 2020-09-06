اجتماع في الزمالك لمناقشة الانسحاب من الدوري المصري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك اجتماعاً طارئاً ‏برئاسة المستشار مرتضى منصور، خلال الساعات المقبلة، لبحث الانسحاب من منافسات ‏الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، بسبب الأخطاء التحكيمية ‏ضد الفريق، ومساندة صافرات الحكام لأندية أخرى بالمسابقة.‏

ويأتي قرار مجلس الزمالك بعد إلغاء الحكم جهاد جريشة هدفاً لفريق دجلة في مرمى الأهلي، وفاز بها الفريق الأحمر 2-0.

وواصل فريق الأهلي انتصاراته المحلية، ونجح في اغتيال «غزلان» فريق دجلة بثنائية نظيفة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري، سجل ثنائية الأهلي، مروان محسن في الدقيقة 42، وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية الفيديو، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة، ويبقى في المركز الثالث عشر.