دوري الأمم الأوروبية: بلجيكا تحذو حذو انكلترا وتعود بفوز ثمين خارج القواعد

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حذت بلجيكا حذو انكلترا وعادت بفوز ثمين من خارج القواعد بتغلبها على مضيفتها الدنمارك 2-صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول للنسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وسجل جايسون ديناير (9) ودريس مرنتز (77) الهدفين.

وتصدرت بلجيكا المجموعة الاولى بفارق الأهداف أمام إنكلترا التي انتزعت فوزا بشق النفس من مضيفتها ايسلندا 1-صفر في ريكيافيك في وقت سابق اليوم.

وبكرت بلجيكا بالتسجيل عبر مدافع ليون الفرنسي ديناير عندما تابع بيسراه من مسافة قريبة كرة من ركلة ركنية انبرى لها مهاجم نابولي مرتنز على يمين حارس مرمى ليستر سيتي الانكليزي كاسبر شمايكل (9).

وانتظرت بلجيكا، ثالثة مونديال 2018 في روسيا على حساب انكلترا الرابعة علما بأنها التقيا في دور المجموعات أيضا في النسخة ذاتها، الدقائق العشر الأخيرة لتأكيد انتصارها وتأمين النقاط الثلاث بتسجيلها الهدف الثاني بتسديدة من داخل المنطقة لمرتنز الذي حمل شارة القائد في غياب القائد نجم ريال مدريد الاسباني إدين هازار الذي جلس على دكة البدلاء تاركا مكانه لشقيقه ثورغان مهاجم بوروسيا دورتموند الالماني.