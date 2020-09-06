فلاشينغ ميدوز: سيرينا وليامس إلى دور ثمن النهائي بصعوبة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





نيويورك: قلبت الاميركية سيرينا وليامس تخلفها بالمجموعة الاولى أمام مواطنتها سلون ستيفنز إلى فوز 2-6 و6-2 و6-2 السبت وحجزت بطاقتها إلى دور ثمن النهائي في بطولة الولايات المتحدة، إحدى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وخسرت سيرينا المصنفة ثالثة المجموعة الاولى على ملعب "آرثر آش" وامام مدرجات خالية من الجماهير بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل أن تستعيد توازنها أمام ستيفنز حاملة اللقب عام 2017 وتحسم المجموعتين التاليتين والمباراة لصالحها أمام أنظار مواطنتها صوفيا كينن واليابانية ناومي أوساكا والالماني ألكسندر زفيريف الذين تابعوا اللقاء.

وتسعى سيرينا (38 عاما) إلى احراز لقب البطولة للمرة السابعة في مسيرتها، ومعادلة الرقم القياسي لعدد الالقاب في دورات الغراند سلام والمسجل باسم الاسترالية مارغاريت كورت (24).

وضربت اللاعبة الاميركية في الدور التالي موعدا مع اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 15 عالميا والفائزة على الاميركية أماندا أنيسيموفا 6-3 و6-1.