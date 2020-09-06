شكرا لقرائتكم خبر عن طعيمة: ناشئين الأهلى أفضل من الزمالك.. وبيراميدز لن يحصد بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل طعيمة نجم الأهلى السابق، أن قطاع الناشئين فى النادى الأهلى أفضل من قطاع الناشئين في الزمالك، على الرغم من ظهر أكثر من ناشئ للزمالك في الفريق الأول، مثل حسام أشرف وأسامة فيصل.

وقال عادل طعيمة خلال حواره لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "قطاع الناشئين فى الأهلى أفضل بكثير من الزمالك، ومش معنى أن الزمالك صعد ناشئين أو ثلاثة هيكون الأفضل، المهم هو استمرارية هؤلاء الناشئين في الفريق مثل محمد الشناوى وسعد سمير ورامى ربيعة ومحمد هانى ونيدفيد ورمضان وغيرهم في الأهلى".

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وأضاف نجم الأهلى السابق: "إبراهيم وحسام حسن أفضل لاعبين تدربوا معى في الناشئين، وإبراهيم حسن مكانش بيلعب باك يمين وتعبت جدا معاه علشان أقنعه وتوقعت وصول إبراهيم حسن إلى العالمية وراح اشتكانى لحسن حمدى مع أخواته فقلت له إبراهيم هيكون أفضل ظهير أيمن في أفريقيا وفى العالم، وكان هداف الفريق وهو ظهير أيمن".

وتابع عادل طعيمة: "إدارة الأهلى تجيد التعامل مع أبنائه بشهادتهم، وجمال عبد الحميد لم يتعرض للظلم فى الأهلى ومحمود الجوهرى كان بيجهزه للفريق الأول باللعب مع الناشئين في مباراة الفيوم، وبعده هذه المباراة راح الزمالك زعلان".

واختتم عادل طعيمة: "بيراميدز لن يحصد البطولات في وجود الأهلى والزمالك، على الرغم من الصفقات القوية التي ستمنحه فرصة التنافس ولكن فرصه ستكون ضعيفة جدا".