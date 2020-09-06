شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل باهر المحمدى: الإسماعيلى لم يرد على عرض قاسم باشا ومفاوضات الأهلى متوقفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق تامر النحاس، وكيل اللاعبين، على أخر تطورات المفاوضات التي يتلقاها باهر المحمدي، قائد ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، وأضاف تامر النحاس في تصريحات تليفزيونية: "قاسم باشا أرسل عرض رسمى إلى نادى الإسماعيلي، ومسؤلو الإسماعيلي لم يردوا على العرض حتى الآن ومستغرب تمامًا من ذلك".

وتابع النحاس حديثه: "مفاوضات النادي الأهلي مع باهر المحمدي متوقفة واللاعب يقترب من الإنتقال إلى خارج مصر".

وأتم: "البروتكول الطبي عن إصابة اللاعب ينص على مشاركته 15 دقيقة فقط مع الفريق ولكن شارك بشكل أطول بسبب حاجة الفريق إلى خدماته".

وكان السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، رفض المحاولات التى قام بها البعض داخل النادى مؤخراً لتدعيم صفوف الفريق عن طريق التعاقد مع باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى، خاصة بعد تعرض محمود متولى للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.

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