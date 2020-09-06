شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل باهر المحمدى: الإسماعيلى لم يرد على عرض قاسم باشا ومفاوضات الأهلى متوقفه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق تامر النحاس، وكيل اللاعبين، على أخر تطورات المفاوضات التي يتلقاها باهر المحمدي، قائد ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، وأضاف تامر النحاس في تصريحات تليفزيونية: "قاسم باشا أرسل عرض رسمى إلى نادى الإسماعيلي، ومسؤلو الإسماعيلي لم يردوا على العرض حتى الآن ومستغرب تمامًا من ذلك".
وتابع النحاس حديثه: "مفاوضات النادي الأهلي مع باهر المحمدي متوقفة واللاعب يقترب من الإنتقال إلى خارج مصر".
وأتم: "البروتكول الطبي عن إصابة اللاعب ينص على مشاركته 15 دقيقة فقط مع الفريق ولكن شارك بشكل أطول بسبب حاجة الفريق إلى خدماته".
وكان السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، رفض المحاولات التى قام بها البعض داخل النادى مؤخراً لتدعيم صفوف الفريق عن طريق التعاقد مع باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى، خاصة بعد تعرض محمود متولى للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.
وأربكت إصابة محمود متولي مدافع النادي الأهلي بقطع فى الرباط الصليبي الجهاز الفني ولجنة التخطيط بالنادى، خاصة أن الاتجاه السائد داخل النادى فى الفترة الأخيرة هو صرف النظر عن التعاقد مع مدافع جديد بالموسم المقبل والاكتفاء بالمجموعة الموجودة، مع إمكانية عودة محمد عبد المنعم "كامبوس" لصفوف الفريق بعد انتهاء إعارته لسموحة.
وناقشت لجنة التخطيط ملف تدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمود متولي، والتي قد تستغرق فترة طويلة وستبعده عن مباريات الفريق هذا الموسم بالإضافة لمعظم مباريات الموسم الجديد، وبالتالي أصبح تدعيم الخط الخلفي أمر واجب لتعود الإدارة الحمراء للتفكير في الدخول بمفاوضات لضم أسامة جلال مدافع انبي، بعد تعثر ضم أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي وباهر المحمدي مساك الإسماعيلي.
وحصل الأهلي في وقت سابق على توقيع أسامة جلال، إلا أن هناك جدل فني بخصوص اللاعب فهناك من يري أنه سيمثل إضافة للفريق خاصة وأنه لازال صغير السن ويتمتع بإمكانيات فنية وبدنية جيدة، فضلاً عن كونه واحد من أهم المدافعين الصاعدين فى الكرة المصرية، خاصة بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 والتى فاز الفراعنة بلقبها، ليتأهل مع أبناء شوقى غريب لأولمبياد طوكيو، بينما يرى تيار أخر أن اللاعب يفتقد للخبرات ولا يمتلك المقومات التي تؤهله للعب للأهلي ف الوقت الحالي وهو ما سيتمحسمه خلال الفترة المقبلة.
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