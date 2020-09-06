شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 9 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 6 / 9 / 2020 بالدوري المصرى، حيث تقام مباراة الإنتاج الحربى وطنطا على ستاد الاهلى والسلام ومباراة الجونة وبيراميدز على ستاد خالد بشارة ومباراة المصرى البورسعيدى وانبى على ستاد برج العرب بالإسكندرية ومباراة الزمالك وطلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة الإنتاج الحربى وطنطا

تقام مباراة الإنتاج الحربى وطنطا في الثالثة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل طنطا مع زعيم الثغر بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يقبع طنطا في المركز الأخير برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

موعد مباراة الجونة وبيراميدز

تقام مباراة الجونة وبيراميدز في تمام السادسة مساء اليوم الاحد على ستاد خالد بشارة في مواجهة لن تخلو من الإثارة يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل السلبى مع انبى بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تلقى بيراميدز خسارته الأولى عقب استئناف الدوري بالسقوط أمام الزمالك بهدفين دون رد في نفس الجولة .

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.

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موعد مباراة المصرى البورسعيدى وانبى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وانبى في تمام السادسة مساء اليوم الاحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع الجونة سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع الاسماعيلى والاتحاد السكندرى وحرس الحدود بينما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الثامنة والنصف مساء اليوم الاحد على ستاد القاهرة الدولى ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة منتشياً بفوزه على بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة في المقابل تعادل طلائع الجيش مع أسوان سلبياً في إطار مباريات نفس الجولة، ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد خوضه 24 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً

علماً بأنه سيتم خصم 3 نقاط من رصيد الفريق الأبيض بنهاية الموسم لعدم حضوره مباراة القمة مع الأهلى بالدور الأول في المقابل يحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأحد من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.