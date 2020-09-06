شكرا لقرائتكم خبر عن "شطة": اختفاء كأس الأمم 2010 يثير الدهشة والاستغراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكابتن شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، إن واقعة اختفاء كأس الأمم 2010، من اتحاد الكرة المصرى، تثير الدهشة والاستغراب، خاصة أن الواقعة تمت فى مبنى به جهاز إدارى وأمنى قوى، وتابع:" لما سمعت ده جاتنى حالة دهشة مع استغراب.. دى حاجة غريبة".

وأضاف "شطة"، "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الكأس قيمتها فى معناها وليس فى مضمونها والمادة المصنوعة منها، لافتاً إلى أنه علم خلال فترة الغياب الأمنى أن هناك بعض الأشياء اختفت من المبنى ولكن تم استعادتها مرة أخرى.

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وكان قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن حادث اقتحام اتحاد الكرة وقع في 2013 وتم سرقة الكثير من المقتنيات من اتحاد الكرة.

وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية: "لم يحدث استلام بعد استقالة المجلس القديم وتم استلام اللجنة الخماسية ولم تتسلم المخازن ولم تجر أي جرد وعندما فكرنا في إنشاء متحف وجدنا المفقودات".

وأكد أنه ليس كأس 2010 فقط غير الموجود ولكن هناك 23 كأسا أخرى ضمن المفقودات ونحن نبحث خلف الإهمال، ويجرى الجرد حاليا للعثور على المقتنيات الخاصة باتحاد الكرة، الأمور كلها ظهرت فجأة أمس وكان لابد أن لا تخرج للإعلام ولكن عندما أثير الموضوع طلعنا بيان وقلنا إننا ما زلنا نحقق في الموضوع. وأكمل: "إن التحقيق الآن داخلى ونبحث حاليا بشكل أكبر ويتم مراجعة محاضر الاستلام والتسلم والجرد".