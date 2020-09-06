شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: الأهلى لم يوثق عقد مروان محسن.. وبدء مفاوضات تمديد عقد السولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن مروان محسن أحد أهم المهاجمين في مصر والإصابة التى سبق وتعرض لها سبب ابتعاده عن مستواه في الفترة الماضية، مضيفًا: "تجديد الأهلى مع مروان محسن ذكاء من إدارة الكرة في القلعة الحمراء، وتعرض لضغوطات كبيرة من هجوم الجماهير".
تابع النحاس خلال تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لم يوثق عقد مروان محسن وسيتم ذلك في الوقت المناسب وإدارة الأهلي متمسكة بخدماته والمفاوضات استمرت 7 شهور بسبب ظروف كورونا".
وعلق وكيل اللاعبين، على دخول النادى الأهلى في مفاوضات مع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأحمر، من أجل تمديد عقده، لافتًا: "عمرو السولية عقده مع الأهلى مستمر لمدة موسمين لخلاف الموسم الجارى.. وإدارة الأهلى بدأت فى مفاوضات تمديد عقده".
وتابع: "محمد شريف بنسبة 100% فى النادى الأهلى بالموسم الجديد، والأهلى لم يفتح مفاوضات تجديد عقده حتى الآن".
وعن مفاوضات نادي بيراميدز، علق: "بيراميدز لم يدخل في مفاوضات مع محمد شريف واللاعب عقده مستمر في القلعة الحمراء لمدة موسمين".
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