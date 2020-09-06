شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: الأهلى لم يوثق عقد مروان محسن.. وبدء مفاوضات تمديد عقد السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن مروان محسن أحد أهم المهاجمين في مصر والإصابة التى سبق وتعرض لها سبب ابتعاده عن مستواه في الفترة الماضية، مضيفًا: "تجديد الأهلى مع مروان محسن ذكاء من إدارة الكرة في القلعة الحمراء، وتعرض لضغوطات كبيرة من هجوم الجماهير".

تابع النحاس خلال تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لم يوثق عقد مروان محسن وسيتم ذلك في الوقت المناسب وإدارة الأهلي متمسكة بخدماته والمفاوضات استمرت 7 شهور بسبب ظروف كورونا".