شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ يلتقى البطل العالمى الربان ولاء حافظ. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاتحاد المصرى للغوص اليوم لقاء سامح الشاذلي رئيس الإتحاد والربان ولاء حافظ واعضاء اللجنة المنظمة وذلك للوقوف على آخر المستجدات التنظيمية لأحداث يوم السلام العالمى ، مؤكدا على دعم الدولة المصرية لكل ما يتعلق بنشر ثقافة الأمن والسلام وان رسالة مصر سوف تكون هذا العام من فوق سطح مياه قناة السويس من خلال أحداث يوم السلام العالمى، والمقرر عقده يوم 21 سبتمبر 2020 حيث سيقوم السباحين المصريين بقيادة الربان ولاء حافظ بتشكيل اكبر شعار للسلام على سطح مياه قناة السويس بمدينة الإسماعيلية ليتم تسجيلها فى موسوعة جينيس العالمية.

وأشار سامح الشاذلي إلى أن مصر ستقدم من خلال الحدث رسالة هامة جدا للعالم لتعزيز مُثل وقيم وثقافة السلام ورفض القتال فى يوم السلام العالمى مضمونها أن مصر بلد امن وأمان وسلام.

وأضاف الشاذلى ان كل الشباب المشارك يشعر بأهمية الحدث والجميع حريصون على ظهور مصر بأروع وابهى صورها أمام العالم وكلهم عزيمة وإصرار على كسر الرقم المسجل من قبل تركيا.

وأوضح رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ أن هذه الفعالية تساهم فى تنشيط السياحة فى مصر وخاصة بعد اجتياح فيروس كورونا للعالم كله.