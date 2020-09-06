شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الأحد 6 / 9 / 2020 بالدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الزمالك نظيره طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة منتشياً بفوزه على بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة ، في المقابل تعادل طلائع الجيش مع أسوان سلبياً في إطار مباريات نفس الجولة.

وطالب الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لاعبى الفريق، بضرورة التركيز الشديد في مواجهة طلائع الجيش من أجل مواصلة قطار الانتصارات ويتسلح الفريق باستعادة طارق حامد لقيادة خط الوسط في مواجهة الليلة بعدما غاب عن مواجهة بيراميدز بداعى الإيقاف.

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، ويدخل فريق الزمالك مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة الانتصارات لتعزيز فرص إنهاء مسابقة الدورى في المركز الثانى لتأمين بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا لاسيما بعد الفوز على بيراميدز المنافس الأقرب له بثنائية بالجولة الأخيرة للمسابقة.

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يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد خوضه 24 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 32 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً علماً بأنه سيتم خصم 3 نقاط من رصيد الفريق الأبيض بنهاية الموسم لعدم حضوره مباراة القمة مع الأهلى بالدور الأول في المقابل يحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقي في خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم.

فيما يبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الزمالك مكون من: محمد بسام، خالد سطوحي، علي الفيل، محمد ناصف، عبد الرحمن زولا، محمد شحاته، مهند لاشين، عمار حمدى، كريم طارق، أحمد سمير، ناصر منسي.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وطلائع الجيش من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.