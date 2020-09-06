شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة المصرى يشدد على ضرورة محاسبة المسئول عن سرقة الكئوس من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمادة المصرى عضو اتحاد كرة القدم السابق، إن اتحاد الكرة تعرض للحرق في 2013 وتعرض للنهب والسرقة، أنه تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص وأبلغه أنه تواصل مع شخص آخر لديه الكئوس المسروقة من الاتحاد المصرى لكرة القدم، مردفا أنه طلب ممن تواصل معه أن يعطيه الكؤوس ليعيدهم للاتحاد.

وأكد عضو اتحاد كرة القدم السابق، خلال مداخلة هاتفية أمس السبت، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد، أنه يجب محاسبة المتسبب فى واقعة سرقة كأس أمم أفريقيا من اتحاد كرة القدم، لأن سرقة هذه الكؤوس تسيب وإهمال.

وأضاف حمادة المصرى، أنه يجب إرسال خطاب للاتحاد الأفريقى لكرة القدم لمعرفة إذا ما كانت كؤوس أمم أفريقيا ذهب أم لا، مؤكدا أنه حال كون الكئوس من الذهب فإن الأمر سيختلف.