شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح ينصف جهاد جريشة فى قرار إلغاء هدف دجلة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق إن هدف وادى دجلة في شباك الأهلى والذى ألغاه جهاد جريشة بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" كان غير صحيح خاصة بعدما شهدت الواقعة جدلا تحكيميا كبيرا .

أكد رئيس لجنة الحكام في تصريحات تلفزيوينة لقناة "أون تايم سبورتس 1"، إنه كان يرفض التحليل التحكيمى خلال الفترة الماضية حتى لا صنفه الناس أو يتهموه بالإنتماء إلى أندية معينة.

تابع عبد الفتاح: "أتمنى أن يكون التحكيم أسرة واحدة حتى نكون أكثر قوة لأن التحكيم باقى والأشخاص زائلون" مواصلا:" لقطة إلغاء هدف دجلة في شباك الأهلى كانت سهلة ولا تحتاج كل هذه الصعوبة".

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حقق المارد الأحمر الفوز على على دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري.

سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.