شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد يشدد على الوصول لأبعد نقطة فى مونديال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، الشكر لكل العاملين للمنظومة الرياضية في مصر، والمشاركين في تنظيم قرعة كأس العالم لكرة اليد، والاستعداد لاستقبال البطولة، وقال: "عدة رسايل تم توصيلها من خلال اختيار مكان إقامة الحفل، أهمها أن تكون معبرة عن التاريخ المصري والحضارة المصرية، وتحت سفح الهرم أعطى انبهار بسيط لكل من شاهد الاحتفال".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc: "رؤوساء الاتحادات انبهروا بمنظر الأهرامات والاحتفال الكبير والفقرات والموسيقار العالمي عمر خيرت وعدد من الفنانين والفقرات الفنية، جعلت كل المتواجدين يجلسون حتى نهاية الحفل على الرغم من أنهم كانوا مقررين يتحركوا مباشرة بعد القرعة".

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وقال: "لدينا طموح كبير للغاية في بطولة كأس العالم لليد، ولدينا فرصة للوصول لأبعد نقطة في البطولة".

وشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و17 وزيرًا أعضاء اللجنة العليا لبطولة العالم لليد مصر 2021، مساء اليوم، مراسم سحب قرعة النسخة 27 للبطولة، تحت سفح الأهرامات، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13-31 يناير 2021 المقبل، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعدد من المحافظين والسفراء ممثلي الدول بجانب مسئولي الاتحاد الدولي والمصري والمنتخبات المشاركة، ومجموعة من لاعبي منتخب مصر الوطني لكرة اليد.

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة في التاريخ ، وتقام منافساتها على ٤ صالات الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية 6 أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج.