النحاس يراجع مباراة الأهلى ودجلة بالفيديو استعداداً لموقعة الأثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على دراسة فريق وادى دجلة بالفيديو، خاصة مباراة الأهلى الأخيرة والتى فاز بها الأحمر بهدفين نظيفين، وذلك لتحديد مواطن القوة والضعف فى الفريق الدجلاوى قبل مباراة الغد والتى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يطمح ذئاب الجبل فى مواصلة مسيرة الانتصارات عقب الفوز على المصرى بالجولة الماضية.
ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، والجهاز الفنى، اليوم الأحد، لتحليل "رابيد تيست"، للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الفريق مع وادى دجلة، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت فى تمام السادسة من مساء الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.
وكان المقاولون العرب قد حقق فوزاً مثيراً بعشرة لاعبين على فريق المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب في الجولة 24 للدوري، ولعب المقاولون العرب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب خط الوسط عبد العزيز موسى في الدقيقة الثالثة لعرقلته المهاجم النيجيري اوستن اموتو.
حيث تقدم للمقاولون نجمه الكولومبي لويس ادوارد في الدقيقة 19 وأضاف البديل محمد عصام الهدف الثاني في الدقيقة 72.
ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 43 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 24 مباراة، حيث فازوا في 13 لقاء وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 آخرين.
فى سياق آخر، أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن عماد النحاس المدير الفنى للفريق عقده ممتد مع المقاولون، مضيفاً فى تصريحات لـ "تلفزيون الخليج 365: عماد النحاس لا يربطنا به عقد ولكن بالكلمة وهو صاحب النادي وله مطلق الحرية وأحب أن أشير إلى أنه إنسان يلتزم بكلمته فقط اشتغل لمدة شهر كامل دون أن يعرف كم راتبه.
واصل: هذا الرجل عندما عرض عليه 3 أضعاف راتبه خارج المقاولون رفض وأعلن أنه مستمر مع الفريق.
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