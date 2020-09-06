شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤكد قدرة الدولة على تنظيم كبرى البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر مستعدة بشكل دائم لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وهناك تعاون كبير مع الاتحاد الدولي لكرة اليد لتنظيم مونديال اليد في مصر 2021، مشيرًا إلى أنه كان هناك حالة انبهار من المتواجدين في حفل القرعة الخاصة باختيار مجموعات كأس العالم لكرة اليد، مهنئا مصر كلها بالحفل وتنظيمه الجيد والمبهر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc بطولة كأس العالم لليد، هو عرس رياضي كبير جدا، والدولة المصرية قادرة على تنظيم بطولات كبيرة ومهمة كما نظمت بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار والشباب".

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وشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و17 وزيرًا أعضاء اللجنة العليا لبطولة العالم لليد مصر 2021، مساء اليوم، مراسم سحب قرعة النسخة 27 للبطولة، تحت سفح الأهرامات، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13-31 يناير 2021 المقبل، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعدد من المحافظين والسفراء ممثلي الدول بجانب مسئولي الاتحاد الدولي والمصري والمنتخبات المشاركة، ومجموعة من لاعبي منتخب مصر الوطني لكرة اليد.

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة في التاريخ ، وتقام منافساتها على ٤ صالات الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية 6 أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج.