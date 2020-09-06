شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعلن سلبيه نتائج "رابيد تيست" قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان نادى الاتحاد السكندرى بسلبيه نتائج "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورنا والذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى بقياده طلعت يوسف مدرب الاتحاد وقبل 48 ساعه فقط من المباراه المرتقبة أمام مصر المقاصة والتى تقام فى تمام الثالثة والنصف عصرا الاثنين على ملعب استاد الاسكندربة ضمن منافسات الجوله 25 من عمر الدورى الممتاز.

وكان الاتحاد قد تعادل فى الجوله الماضية أمام نظيره طنطا ليحتفظ الاتحاد بمركزه فى جدول المسابقه، واكد طلعت يوسف ثقته الكامله فى قدرات فريقه لحصد نقاط المباراه المقبله للدخول فى المربع الذهبى.

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وقال طلعت رغم تعرض لاعبى الفريق للارهاق والاجهاد من ضغط المباريات مما ادى الى حدوث اصابات موثره على اللاعبين عماد السيد واحمد نبيل مانجا وهشام محمد و محمد انور، مضيفا أن اللعب كل ثلاث أيام صعب للغاية

ونجح الاتحاد فى اقتناص ثلاث نقاط من الاسماعيلى فى عقر داره وتعادل مع طنطا على ملعب برج العرب، وتعد مباراه المقاصة المقبلة فى الجوله 25 للدورى بمثابه نقطة الانطلاق للمربع الذهبى.