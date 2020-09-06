مدرب ألمانيا يقرر الدفع بالحارس لينو أمام سويسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

يشارك بيرند لينو حارس مرمى ارسنال الإنجليزي في مباراة المنتخب الألماني الأحد أمام مضيفه السويسري ضمن فعاليات دوري الأمم الأوروبي في ظل حرص المدرب يواخيم لوف على تدوير صفوف فريقه.

وفي الوقت الذي يغيب فيه الحارس الأساسي والقائد مانويل نوير لحصوله على راحة والحارس الاحتياطي مارك اندري تير شتيجن للإصابة وعقب مشاركة كيفين تراب خلال المباراة أمام إسبانيا التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، قرر لوف منح الفرصة للينو لخوض المباراة أمام سويسرا.

وقال لوف في مؤتمر صحفي اليوم السبت تطبيق التغيير "الذي ناقشناه من قبل" مشيرا إلى أنه "بحسب الأطباء كل اللاعبين جاهزون".

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وغادر كاي هافارتز معسكر المنتخب الألماني لاستكمال صفقة انتقاله من باير ليفركوزن إلى تشيلسي الإنجليزي ولكن ليروي ساني الذي شارك في 60 دقيقة من مباراة إسبانيا عقب تعافيه من قطع في الرباط الصليبي للركبة، قد يشارك أمام إسبانيا.

وقال لوف بشأن ساني الذي تعرض لشد عضلي أمام إسبانيا "لم يتعرض لإصابة عضلية ، كان واضحا أنه لا يستطيع اللعب لمدة 90 دقيقة ".

وقال ساني من جانبه "سعيد للغاية بالعودة أخيرا للملعب بعد فترة غياب طويلة ، بسبب إصابتي وبالتأكيد بسبب جائحة كورونا".