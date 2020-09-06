تامر النحاس يتحدث عن موعد توثيق عقد مروان مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن العقد الجديد لموكله مروان محسن مع النادي الأهلي، لم يتم توثيقه في اتحاد الكرة المصري حتى الآن.

وأضاف النحاس في تصريحات عبر قناة النهار وان، أن إدارة الأهلي ستوثق عقد مروان في الوقت المناسب، حسبما وصف.

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وأوضح، أن هناك بعض التلميحات من جانب مسؤولي الأهلي من أجل تمديد تعاقد عمرو السولية بمجرد الانتهاء من دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن الرغبة مشتركة من الفريقين.

وأشار إلى أن قيام ادارة الأهلي بالتجديد مع مروان محسن أمر ذكي منهم، لافتا أن يعتبر بأن مروان محسن من الأفضل في مصر.

وأتم:" عقد مروان محسن لم يتم توثيقه في اتحاد الكرة حتى الآن، ولكن سيتم ذلك في الوقت المناسب".